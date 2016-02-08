Консультації щодо виходу з кризи довкола уряду продовжаться сьогодні - Гройсман

Про це голова Верховної Ради України Володимир Гройсман повідомив у зверненні до українців, розміщеному на його сторінці в Facebook.

Гройсман висловив переконання в тому, що українські політики зіштовхнулися з "кризою довіри", а також зауважив, що сьогодні продовжуються консультації для її подолання.

"Цей тиждень є ключовим. І сьогодні в тому числі ми будемо проводити консультації, і наступного понеділка я вас проінформую про результати, але я надіюсь на те, що у всіх вистачить здорового глузду, щоб зрозуміти історичний момент, де ми сьогодні знаходимося", - заявив голова ВР.

Читайте такожЯценюк просить не лякати уряд відставкою

"Але хочу підкреслити, що дуже важливо, аби той план, який буде сформований політиками, був сприйнятий беззаперечно в суспільстві. Тому дуже важливо, щоб ми базували цей компроміс на декількох принципових позиціях", - зазначив Гройсман.

За його словами, несправедливо говорити, що "нічого не зроблено", проте необхідно проаналізувати як ситуацію, яка склалася, так і ті кроки, які необхідно зробити.

Читайте такожЯценюк назвав принципи, за якими урядова команда готова продовжити працювати