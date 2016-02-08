Джемілєв сподівається, що санкції проти Росії вплинуть на "невійськовий метод" деокупації Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив народний депутат, представник президента України з питань кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ми покладаємо великі надії на економічні санкції... на невійськовий метод деокупації Криму», - заявив він.

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«Військовий (метод - УНІАН) спричинить величезне кровопролиття і насамперед означатиме знищення кримськотатарського народу, який цілковито не сприймає цієї окупації», - додав Джемілєв.