Джемілєв: збереження санкцій проти Росії призведе до її розпаду

Таку думку висловив народний депутат, представник президента України з питань кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

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«Економічні санкції, накладені після вторгнення Радянського Союзу в Афганістан, щоправда, вони не були такими жорсткими, як зараз, але вони привели до розпаду Радянського Союзу, до розпаду всієї комуністичної імперії. У мене немає жодного сумніву, що, якщо навіть тільки на цьому рівні триватимуть санкції, то ми дуже скоро побачимо розпад і Російської Федерації», - вважає Мустафа Джемілєв.

Звичайно, за його словами, Україні не слід покладати всі надії у поверненні окупованих територій на санкції і самим нічого не робити.

«Ми маємо зміцнювати свою обороноздатність, бо, якби в нашій країні потенціал обороноздатності був би хоча б на такому рівні, як зараз, я абсолютно впевнений, що цього нападу не було б», - переконаний Мустафа Джемілєв.