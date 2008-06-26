У Фонді держмайна кажуть, що БЮТ поквапився з «реабілітацією» Портнова
Засідання суду перенесли
|Андрій Портнов
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду.
Згідно з інформацією прес-служби ФДМУ, засідання Окружного адміністративного суду Києва перенесене на 3 липня.
Сьогодні, 26 червня, БЮТ з посиланням на народного депутата Володимира ПИЛИПЕНКА (фракція БЮТ) поширив інформацію про те, що на засіданні 26 червня Окружний адміністративний суд Києва ухвалив, що уряд діяв у рамках закону і правомірно призначив керівником Фонду держмайна А.ПОРТНОВА.
Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Кабмін звільнив Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМУ і призначив виконувати ці обов`язки А.ПОРТНОВА. Також Кабмін призначив нових заступників голови Фонду держмайна.
7 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію цих розпоряджень уряду і направив до Конституційного Суду подання з приводу конституційності розпоряджень уряду про керівництво Фонду держмайна.
25 квітня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО представила колективу ФДМУ А.ПОРТНОВА як в.о. голови Фонду.
Того ж дня В.ЮЩЕНКО повторно зупинив розпорядження Кабміну від 6 лютого про зміни в керівництві ФДМУ і про початок конкурсу з продажу ВАТ "Одеський припортовий завод".
19 травня призначений урядом виконуючим обов`язки голови Фонду державного майна А.ПОРТНОВ звернувся до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з проханням підібрати іншу кандидатуру від БЮТ на посаду голови ФДМУ.
За словами А.ПОРТНОВА, таке прохання було викликане ситуацією з його призначенням на посаду виконуючого обов`язки голови фонду.
Генеральна прокуратура України 19 травня порушила кримінальну справу стосовно призначеного урядом виконуючого обов`язки голови Фонду державного майна України А.ПОРТНОВА.
Генпрокуратура перевірила законність дій А.ПОРТНОВА і виявила ознаки перевищення ним владних повноважень, які дестабілізували роботу ФДМУ. У зв`язку з цим Генпрокуратура порушила стосовно А.ПОРТНОВА кримінальну справу за фактом замаху на незаконну приватизацію згідно ч.1 ст. 233 і ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу, повідомили в прес-службі Секретаріату Президента з посиланням на інформацію О.МЕДВЕДЬКА.