У Фонді держмайна кажуть, що БЮТ поквапився з «реабілітацією» Портнова

Фонд державного майна України спростовує інформацію Блоку Юлії Тимошенко про те, що на своєму сьогоднішньому засіданні Окружний адміністративний суд Києва визнав законним призначення Андрія ПОРТНОВА керівником ФДМУ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду.

Згідно з інформацією прес-служби ФДМУ, засідання Окружного адміністративного суду Києва перенесене на 3 липня.

Сьогодні, 26 червня, БЮТ з посиланням на народного депутата Володимира ПИЛИПЕНКА (фракція БЮТ) поширив інформацію про те, що на засіданні 26 червня Окружний адміністративний суд Києва ухвалив, що уряд діяв у рамках закону і правомірно призначив керівником Фонду держмайна А.ПОРТНОВА.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Кабмін звільнив Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМУ і призначив виконувати ці обов`язки А.ПОРТНОВА. Також Кабмін призначив нових заступників голови Фонду держмайна.

7 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію цих розпоряджень уряду і направив до Конституційного Суду подання з приводу конституційності розпоряджень уряду про керівництво Фонду держмайна.

25 квітня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО представила колективу ФДМУ А.ПОРТНОВА як в.о. голови Фонду.

Того ж дня В.ЮЩЕНКО повторно зупинив розпорядження Кабміну від 6 лютого про зміни в керівництві ФДМУ і про початок конкурсу з продажу ВАТ "Одеський припортовий завод".

19 травня призначений урядом виконуючим обов`язки голови Фонду державного майна А.ПОРТНОВ звернувся до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з проханням підібрати іншу кандидатуру від БЮТ на посаду голови ФДМУ.

За словами А.ПОРТНОВА, таке прохання було викликане ситуацією з його призначенням на посаду виконуючого обов`язки голови фонду.

Генеральна прокуратура України 19 травня порушила кримінальну справу стосовно призначеного урядом виконуючого обов`язки голови Фонду державного майна України А.ПОРТНОВА.

Генпрокуратура перевірила законність дій А.ПОРТНОВА і виявила ознаки перевищення ним владних повноважень, які дестабілізували роботу ФДМУ. У зв`язку з цим Генпрокуратура порушила стосовно А.ПОРТНОВА кримінальну справу за фактом замаху на незаконну приватизацію згідно ч.1 ст. 233 і ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу, повідомили в прес-службі Секретаріату Президента з посиланням на інформацію О.МЕДВЕДЬКА.