У Гройсмана обіцяють підготувати план уникнення дестабілізації в Україні до завтра

Про це повідомив прес-секретар спікера парламенту Володимира Гройсмана Дмитро Столярчук у Twitter.

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"На Раді коаліції підтримали пропозицію Володимира Гройсмана обговорити план дій. Фракції погодилися підготувати своє бачення до зустрічі у вівторок, 15.00", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради Гройсман 5 лютого заявив, що парламент разом з урядом мають розробити чіткий план дій щодо недопущення дестабілізації у країні.

"Нам потрібно перше і головне - не допустити дестабілізації ситуації в країні. Також не менш важливо, щоб не зупинились реформи", - сказав спікер.

Він висловив думку, що "що ми здатні це зробити". "Я думаю, що абсолютно справедливо, коли уряд був сформований саме в цьому парламенті і саме цей парламент знайде вихід із цієї ситуації", - сказав Гройсман.