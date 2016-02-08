Коаліція досі не вирішила, що робити з Кабміном Яценюка, перемовини продовжаться завтра - Соболєв

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам заступник голови фракції “Батьківщина” Сергій Соболєв після наради представників коаліції з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком у Верховній Раді.

“Зараз ми фактично проводимо четверте засідання Ради коаліції з одним-єдиним проханням: якщо прем'єр хоче залишатися на своїй посаді, нехай прийде на Раду коаліції і розкаже, що ми далі робимо по ключових напрямках роботи. На жаль, четверте засідання - розмова ні про що”, - сказав Соболєв.

Він повідомив, що було домовлено продовжити перемовини у вівторок, 9 лютого, о 15.00.

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Водночас, на думку Соболєва, “без конкретного плану дій, який ми повинні почути від уряду, наша позиція, фракції “Батьківщина”, щодо того, що нам треба негайно міняти прем'єра і склад уряду, його перезавантажувати, незмінною є”.

Крім того, Соболєв зазначив, що сьогодні було сформульовано “чітку думку” - “або ми далі рухаємося з новим прем'єром, або, можливо, є якась критична маса, яка готова пристати на нового-старого прем'єра, але все одно потрібно рухатися вперед”.

Водночас, за його словами, позиція “Батьківщини” щодо нового прем'єра та нового складу уряду залишається незмінною.

Як сказав Соболєв, від Яценюка чекають пропозицій про вихід із кризової ситуації, але їх поки що немає.