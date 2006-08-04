У парламенті створено міжфракційне об’єднання «За науку України»

Про це повідомив УНІАН народний депутат України з фракції Партії регіонів Юрій КАРАКАЙ, який очолив об’єднання.

За його словами, зараз до складу об’єднання увійшли 27 народних депутатів, які представляють всі парламентські фракції. «Діяльність передбачає вжиття всебічних заходів щодо збереження та розвитку української науки», - сказав він.