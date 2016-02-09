ГПУ встановила конкретних осіб, які стріляли в активістів Майдану

Про це в ефірі Громадського заявив прокурор Управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Роман Псюк.

«На сьогоднішній день сторона обвинувачення достеменно володіє даними про те, в окремих випадках, де кулі були виявлені в тілах – ми достеменно знаємо, з чиєї зброї ці кулі були випущені. Тобто зі зброї яких осіб ці кулі були випущені. Ці прізвища нами встановлені», — заявив прокурор.

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За його словами, кулі були виявлені як безпосередньо в тілах загиблих, так і на території місця трагедії: у фасадах будинків, на газонах, у стовбурах дерев.

«На даний час встановлено 25 осіб. 18 бійців спецроти «Беркут», два їхні командири, які також у розшуку. І п’ятеро осіб, які зараз перебувають під вартою. Двоє із них — справи у Святошинському суді, ще троє – справа сьогодні закінчена», — зазначив Псюк.

В той же час в інтересах слідства, він відмовився називати поіменно список цих осіб.