Яценюк проведе відпустку під куполом

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК має намір провести свою відпустку в Україні, але скептично оцінює можливість здійснення цього найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що зазвичай проводить свою відпустку з родиною у Криму.

«Але за таких обставин я маю намір провести відпустку на вулиці Грушевського. Так, як ідуть справи, скоріш за все, це буде там (у будівлі парламенту)», - сказав А.ЯЦЕНЮК.