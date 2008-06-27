Яценюк проведе відпустку під куполом
13:39, 27 червня 2008Політика
1441 0
Крим цього року накрився?
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК має намір провести свою відпустку в Україні, але скептично оцінює можливість здійснення цього найближчим часом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.
А.ЯЦЕНЮК зазначив, що зазвичай проводить свою відпустку з родиною у Криму.
«Але за таких обставин я маю намір провести відпустку на вулиці Грушевського. Так, як ідуть справи, скоріш за все, це буде там (у будівлі парламенту)», - сказав А.ЯЦЕНЮК.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter