Двоє з нових міністрів ще незнайомі широкому загалу (фото)
13:12, 05 серпня 2006Політика
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Володимир Макуха та Анатолій Головко
Новопризначений міністр економіки Володимир МАКУХА до затвердження на цю посаду працював Надзвичайним і Повноважним послом України в Японії, а новопризначений міністр промислової політики Анатолій ГОЛОВКО – першим заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації.
Ще раніше – з липня 2004 року по квітень 2005 року - В.МАКУХА обіймав посаду заступника мiнiстра закордонних справ України.
А.ГОЛОВКО до призначення першим віце-губернатором був радником з питань зовнішньоекономічних зв`язків представництва АТ "Група "Енергетичний стандарт", ще раніше – гендиректором концерну "Металургія".
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