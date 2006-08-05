Двоє з нових міністрів ще незнайомі широкому загалу (фото)

Новопризначений міністр економіки Володимир МАКУХА до затвердження на цю посаду працював Надзвичайним і Повноважним послом України в Японії, а новопризначений міністр промислової політики Анатолій ГОЛОВКО – першим заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації.

Ще раніше – з липня 2004 року по квітень 2005 року - В.МАКУХА обіймав посаду заступника мiнiстра закордонних справ України.

А.ГОЛОВКО до призначення першим віце-губернатором був радником з питань зовнішньоекономічних зв`язків представництва АТ "Група "Енергетичний стандарт", ще раніше – гендиректором концерну "Металургія".