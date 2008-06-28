Вступ України до СОТ дасть підвищення добробуту на 3%... в перспективі

Вступ України до Світової організації торгівлі, за оцінками експертів, у середньо- і довгостроковій перспективі забезпечить додаткове підвищення добробуту населення нашої країни на 3% та збільшення ВВП на 1,5-1,7% щороку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, на цьому наголосив заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК.

«Ми очікуємо прискорення економічного зростання шляхом стабілізації митно-тарифного, інвестиційного і регуляторного законодавства. Ринкова конкуренція сприятиме зростанню ефективності економіки, підвищенню якості товарів і послуг», – сказав він.