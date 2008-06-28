Ющенко навідався у «Мистецький арсенал»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідав Музейний комплекс «Мистецький арсенал» та ознайомився з ходом робіт з упорядкування його території.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Президент оглянув будівлю майбутнього музею, подвір`я, укріплення схилів. Також В.ЮЩЕНКО поспілкувався з учнями ПТУ, які на волонтерських засадах беруть участь у роботах на «Мистецькому арсеналі».

«Це буде музей номер один в Європі, який повинен показати Україну такою, якою її ще не бачили більшість українців, якою її ще не бачив світ», - сказав Президент. Він висловив упевненість в тому, що музей буде відкрито на День незалежності наступного року.