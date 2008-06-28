У Партії регіонів звинувачують Тимошенко у «ганебному явищі»

В Партії регіонів переконані, що за зростання інфляції в Україні мають відповідати усі органи виконавчої влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Житомирі повідомили народні депутати України Микола ПРИСЯЖНЮК та Андрій КЛЮЄВ.

"У високому рівні інфляції в Україні слід звинувачувати як бездіяльність уряду, так і бездіяльність губернаторів", - сказав А.КЛЮЄВ.

Він також уточнив, що "на дві третини в цьому ганебному явищі винен уряд і на третину - губернатори. Тому марно відокремлювати перших від других, або перекладати провину з одних на інших".

А.КЛЮЄВ переконаний, що уряд повинен боротися з інфляцією товарними інтервенціями. “Через відсутність цих інтервенцій ми і маємо в Україні великий ріст інфляції. Все що стосується губернаторів, то якби були ці інтервенції, то голови ОДА були б зобов’язані доводити їх до кожного підприємства та до кожного населеного пункту. Оскільки не було інтервенцій, то й не було ніяких дій”, - зазначив він.

На думку М.ПРИСЯЖНЮКА, “відповідальність за продовольчу безпеку країни та регулювання цін має нести уся виконавча влада, а не уряд чи губернатори окремо”.