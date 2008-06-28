Тимошенко і Путін проговорили дві години тет-а-тет (додані фото)

Сьогодні прем`єр-міністри України і Росії Юлія ТИМОШЕНКО і Володимир ПУТІН у Москві впродовж двох годин проводили зустріч у форматі тет-а-тет.

Як передає кореспондент УНІАН, після цієї зустрічі, відкриваючи розширену зустріч співголів комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії, В.ПУТІН повідомив, що під час розмови з Ю.ТИМОШЕНКО обговорювались поточні, найбільш злободенні і актуальні питання співпраці, зокрема у сфері енергетики, кооперації і військово-технічної промисловості. Він високо оцінив результати роботи урядів двох країн за два місяці, що минули після третього засідання комітету.

«Ми із задоволенням відзначаємо динамічне зростання взаємного товарообігу», - заявив В.ПУТІН, відзначивши, що за підсумками 2007 року товарообіг досяг рівня 30 млрд. доларів. В.ПУТІН наголосив, що прискореними темпами зростають обсяги постачань продукції.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що за останні місяці урядам України і Росії вдалося досягти «абсолютно нової динаміки партнерства». Вона відзначила, що з 11 пріоритетів співпраці, визначених на третьому засіданні комітету щодо 9 уже створено плани дій. Зокрема, за її словами, це стосується створення зони вільної торгівлі з урахуванням правил СОТ, створення єдиного міждержавного центру із збагачення урану, а також авіабудування.

Фото Reuters