Супрун звинувачує «Єдиний Центр» у порушенні домовленостей

Лідер НДП Людмила СУПРУН пояснює припинення процесу злиття її партії з «Єдиним Центром» тим, що представники останньої грубо порушують раніше досягнуті домовленості і займаються переманюванням окремих членів НДП.

Про це Л.СУПРУН в коментарі тижневику «Дзеркала тижня», № 24 (703) від 28 червня - 4 липня 2008 року.

«Єдиний Центр» відступив від політичних публічних домовленостей про з’єднання політичних партій і перейшов до процесу висмикування з них окремих людей, тобто повністю підмінив процес формування єдиної політсили», - сказала Л.СУПРУН.

За її словами, спочатку мова йшла про те, щоб допомогти «ЄЦ» сформувати групи на місцях і провести об’єднавчий з’їзд декількох партій «на основі загальної політичної платформи, створивши відповідні координаційні органи». Крім того, планувалося «ухвалити рішення про загальну, нову назву для нової політичної сили».

Але незабаром, за словами лідера НДП, представники «Єдиного Центру» різко змінили свої підходи до процесу об’єднання партій.

«Батьки «Єдиного Центру», вочевидь, подумали, що в них за спиною виросли крила, і стали казати, мовляв, тепер нас більше цікавлять конкретні люди, а сам процес об’єднання для нас на другому плані», - припустила Л.СУПРУН.

Лідер НДП вважає, що подібний підхід є неприпустимим при створенні нової політичної сили.

«Ми проти такого підходу. Проти того, щоб змінювалися правила й принципи домовленостей. НДП не піде в процес адміністративного об’єднання людей у політичну партію, бо все це для нас уже в минулому. Ми отримали свій життєвий урок», - заявила Л.СУПРУН.

На запитання про можливість відновлення переговорного процесу вона відповіла, що процес може поновитися «за умови підписання публічної угоди, договору, в якому ми пропонуємо встановити процедуру та механізм об’єднання, і, безумовно, головною ланкою в цьому процесі є спільна політична платформа, спільні політичні погляди».