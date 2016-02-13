Керрі закликав Порошенка до швидкого прогресу в реформах
Секретар державного Департаменту США Джон Керрі закликав президента України Петра Порошенка зберігати єдність серед української влади та до швидкого прогресу в реформах.
Про це йдеться у повідомленні офісу речника Державного департаменту США. Керрі та Порошенко зустрілися в Мюнхені під час конференції з безпеки.
Керрі знову засвідчив рішучу підтримку Сполучених Штатів стосовного повного впровадження Мінських угод.
Читайте такожКеррі: США та ЄС виступають за збереження санкцій проти Росії до повного виконання Мінських угод
"Він наполегливо закликав до єдності серед українського керівництва, та до швидшого прогресу у реформах та боротьбі з корупцією, особливо щодо тих термінових кроків, рекомендованих з боку МВФ", - наголошується у повідомленні.
Читайте такожПорошенко: Санкції проти РФ будуть діяти до повернення контролю над кордоном на Донбасі
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на полях Мюнхенської конференції з безпеки Керрі наголосив, що США та Європейський Союз залишатимуться єдиними у збереженні санкцій проти Російської Федерації до повного виконання Мінських угод.