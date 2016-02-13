Керрі закликав Порошенка до швидкого прогресу в реформах

Про це йдеться у повідомленні офісу речника Державного департаменту США. Керрі та Порошенко зустрілися в Мюнхені під час конференції з безпеки.

Керрі знову засвідчив рішучу підтримку Сполучених Штатів стосовного повного впровадження Мінських угод.

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"Він наполегливо закликав до єдності серед українського керівництва, та до швидшого прогресу у реформах та боротьбі з корупцією, особливо щодо тих термінових кроків, рекомендованих з боку МВФ", - наголошується у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні на полях Мюнхенської конференції з безпеки Керрі наголосив, що США та Європейський Союз залишатимуться єдиними у збереженні санкцій проти Російської Федерації до повного виконання Мінських угод.