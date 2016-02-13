Керрі: США та ЄС виступають за збереження санкцій проти Росії до повного виконання Мінських угод

Секретар Державного департаменту США Джон Керрі наголошує, що США та Європейський Союз залишатимуться єдиними у збереженні санкцій проти Російської Федерації до повного виконання Мінських угод.

Як передає кореспондент, про це Керрі сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

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"Наші європейські партнери заслужили величезної поваги за демонстрацію рішучості, яку вони показали, та за спільну мету, яку вони відстоювали для того, щоб виступити проти російської агресії. І я впевнений, що Європа і Сполучені Штати продовжуватимуть виступати об'єднаними одночасно у підтримці санкцій впродовж того періоду, наскільки це буде необхідно, а також у наданні допомоги Україні, поки її суверенітет і цілісність не буде захищена шляхом повного виконання Мінської угоди", - заявив Керрі.

У цьому зв'язку він висловив чітку позицію, що не треба забувати, чому санкції проти РФ були запроваджені. Як зазначив Керрі, санкції були введені на підтримку фундаментальних прав українців та підтримку норм міжнародного права.

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"Росія має простий вибір - повністю виконати Мінськ або продовжувати відчувати наслідок економічно підриваючих санкцій. І шлях послаблення санкцій чіткий - вивести озброєння і війська з Донбасу; гарантувати, що усі українські заручники звільнені; дозволити повний гуманітарний доступ на окуповані території, чого, до речі, вимагає міжнародне право; а також шляхом дотримання декількох резолюцій Організації Об'єднаних Націй - підтримати вільні і справедливі вибори за участю міжнародних спостерігачів на Донбасі у відповідності до українського закону та, безсумнівно, відновити контроль України над її частиною міжнародного кордону", - наголосив Керрі.