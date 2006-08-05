На кабінет Януковича чекають складні переговори з Росією

На новий уряд України чекають складні переговори з Росією в економічній сфері. Таку думку висловив РІА “Новости” директор Центру досліджень політичних цінностей Олесь Доній.

"Очікування щодо російського вектора навряд чи зможуть справдитися. Якщо м`ясомолочні війни Росія може зупинити негайно, то про металургійні й енергетичні - можуть бути теж складні переговори, як і в попереднього уряду Юрія Єханурова", - сказав політолог.

На його думку, особливо складними будуть переговори щодо обсягів постачань російського газу в Україну, цін на пальне, а також умов закачування газу в українські підземні сховища.

Кажучи про перспективи нового уряду на чолі з Януковичем, експерт звзначив, що "проблем буде багато, але уряд працюватиме".

За його словами, "Янукович швидше за все виконуватиме представницьку функцію при Президентові Ющенку". "Також багато що залежатиме і від політичної ситуації в країні", - додав Доній.

За його словами, "Блок Юлії Тимошенко не зацікавлений у стабільності України і може виступити ініціатором кризи".

"Оскільки всеукраїнську кризу ініціювати буде складно, можливий варіант з початком регіональних криз", - припускає політолог.

"Але в перший період роботи Кабміну проблем не повинно бути", - додав він.

РІА "Новини"