Партія регіонів згорнула наметове містечко під ВР

Прихильники Партії регіонів згорнули наметове містечко під Верховною Радою.

Як повідомляє “5 канал”, близько шестисот його мешканців роз`їжджаються по домівках. Керівники табору сьогодні стежили за згортанням останніх наметів.

Партія регіонів запевняє, що пошкоджені мітингувальниками газони у Маріїнського парку будуть повністю відновлені.

Як повідомляв УНІАН, прихильники Партії регіонів встановили свої намети на підтримку антикризової коаліції 11 липня. Вони вимагали, зокрема, призначення Віктора ЯНУКОВИЧА прем’єр-міністром.

3 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради подання про призначення В.ЯНУКОВИЧА, а 4 серпня депутати 271 голосом “за” обрали лідера Партії регіонів прем’єром.