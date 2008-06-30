Юрій Луценко на Раді міністрів внутрішніх справ СНД (фото)
09:13, 30 червня 2008Політика
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Засідання відбулось у Батумі
28 червня в Батумі (Грузія) відбулося засідання Ради міністрів внутрішніх справ країн-учасниць СНД. На засіданні було ухвалено рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Раду міністрів внутрішніх справ країн-учасниць Співдружності незалежних держав та проект Угоди про обмін інформацією у сфері боротьби зі злочинністю.
|Міністри внутрішніх справ країн СНД після засідання Ради в Батумі (Грузія), 28 червня 2008 р.
|Міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко, зліва міністр внутрішніх справ Грузії Вано Мерабішвілі
|На засіданні Ради міністрів внутрішніх справ країн СНД
Фото Олександра Косарєва / POOL / УНІАН
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