Юрій Луценко на Раді міністрів внутрішніх справ СНД (фото)

28 червня в Батумі (Грузія) відбулося засідання Ради міністрів внутрішніх справ країн-учасниць СНД. На засіданні було ухвалено рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Раду міністрів внутрішніх справ країн-учасниць Співдружності незалежних держав та проект Угоди про обмін інформацією у сфері боротьби зі злочинністю.

Фото Олександра Косарєва / POOL / УНІАН