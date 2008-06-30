Ющенко домовився з Алієвим про технологічну нафту для "Одеса-Броди"

Азербайджан найближчим часом поставить технологічну нафту для нафтопроводу «Одеса-Броди».

Як передає кореспондент УНІАН, про відповідну домовленість повідомили на спільній прес-конференції Президент України Віктор ЮЩЕНКО та президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО зауважив, що сьогодні на політичному рівні немає жодних розбіжностей щодо майбутнього проекту закачування каспійської нафти до нафтопроводу «Одеса-Броди».

Щодо технічної складової, В.ЮЩЕНКО зауважив, що сьогодні створене міжнародне спільне підприємство «Сарматія», яке дуже динамічно працює над розбудовою цього проекту. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні було вирішено питання щодо виділення технологічної нафти для пробної прокачки нафтопроводом.

«Я переконаний, що в цьому проекті обидві сторони, в тому числі і спільне підприємство, рухаються в напрямку реалізації домовленостей, які були досягнуті на попередніх зустрічах. Проект рухається нормально», - сказав В.ЮЩЕНКО.

У свою чергу Президент Азербайджану відзначив великий прогрес щодо реалізації вище зазначеного проекту. Він підкреслив, що вже багато чого зроблено, зокрема іде робота над підготовкою техніко-економічного обґрунтування проекту і він сподівається, що ухвалення ТЕО дасть змогу розпочати реалізацію даного проекту. При цьому президенти прогнозують, що це може статися вже на жовтневому енергетичному самміті в Баку.

«Що стосується поставки першої, пробної нафти, то вона може втілитись в життя найближчим часом», - сказав І.АЛІЄВ, додавши, що для цього необхідно вирішити технічні питання – шляхи доставки каспійської нафти до чорноморських портів.

«Потенціал Азербайджану дозволяє йому транспортувати нафту в різноманітних напрямках. Я думаю, що найближчим часом ми почнемо пробну прокачку (по нафтопроводу «Одеса-Броди») для того, щоб протестувати цей проект на практиці. ТЕО дозволить нам мати повну картину щодо комерційної привабливості, але я впевнений, що технічні випробування також дадуть більш повну картину, і ми до цього готові», - сказав І.АЛІЄВ.