ЄС закликає Януковича продовжити реформи

Європейський Союз закликає новий український уряд продовжити реформи, розпочаті попередниками.

Як повідомляє “Німецька хвиля,”комісар ЄС із питань зовнішньої політики Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР у суботу в Брюсселі наголосила на необхідності створення умов для добробуту і стабільності в Україні. Комісар застерегла, що принципи демократії, правової держави і громадянських свобод мають бути дотримані і в майбутньому.

Крім того, Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР привітала намір нового кабінету продовжити реалізацію Плану дій Україна – ЄС і заявила, що Європейський Союз виступає за поглиблення співпраці. За словами єврокомісара, вона має намір провести консультації із новим урядом про підписання розширеного договору, який виходив би за рамки Плану дій. Нова угода може передбачати створення зони вільної торгівлі. Однак для цього необхідно забезпечити вступ України до Світової організації торгівлі, наголосила Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.