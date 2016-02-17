Голова МЗС Німеччини очікує на швидке розв'язання урядової кризи в Україні

Про це йдеться в офіційному Twitter МЗС Німеччини.

"Міністр закордонних справ Штайнмаєр щодо ситуації в Україні: Ми повинні сподіватися, що урядова криза буде подолана швидко, а шлях реформ продовжиться", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада 247 голосами визнала роботу уряду незадовільною, але недовіру Кабміну не підтримала. За висловлення недовіри уряду проголосували лише 194 депутати при необхідних 226.

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Сьогодні фракція «Батьківщина» заявила про вихід з парламентської коаліції. Пізніше її лідер Юлія Тимошенко повідомила, що вони ініціюватимуть внесення до Верховної Ради проекту постанови про звільнення прем'єр-міністра Яценюка.

Також президент України Петро Порошенко виступив за повне переформатування уряду, заявивши, що «момент для часткового оновлення Кабінету міністрів упущено».

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