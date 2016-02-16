ВР ухвалила законопроект, який перекреслює незалежність антикорупційної прокуратури

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 236 народних депутатів із 347 зареєстрованих у сесійній залі.

В цілому законопроект планується ухвалити у четвер, 18 лютого.

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Водночас, суперечки викликало положення законопроекту, згідно з яким генпрокурор має право шляхом видання публічного листа на адресу конкурсної комісії протягом 14 днів після отримання відповідних пропозицій відхилити кандидатуру на призначення на деякі адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Народний депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв висловив думку, що це збільшує залежність Спецпрокуратури від Генеральної прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, посол ЄС в Україні Ян Томбінський "стурбований поправками, запропонованими в закон "Про прокуратуру" (4055), що загрожує незалежності спеціалізованої антикорупційної прокуратури, надавши занадто багато повноважень Генеральному прокурору".

Як відомо, законопроект 4055, ініціатором якого є президент Петро Порошенко, вносить зміни до закону "Про прокуратуру" у частині призначення керівника і заступників Спеціалізованої антикорупційної прокурори (САП).

Зокрема, закон гарантує генпрокуророві Шокіну повний контроль як над чинним (може безперешкодно звільнити), так і над майбутнім (може обрати свого) керівником САП.

Правки дозволяють генпрокурору на власний розсуд відхиляти два рази поспіль кандидатів на посаду антикорупційного прокурора, поданого конкурсною комісію.

Крім того, у разі ухвалення законопроекту, звільнити чинного антикорупційного прокурора Назара Холодницького, обраного керувати Антикорупційною прокуратурою на п'ятирічний термін, можна буде достроково.