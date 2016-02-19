Байден: імплементація Мінських угод залишається кращим шляхом для вирішення конфлікту на Донбасі
09:46, 19 лютого 2016Політика
253 0
Віце-президент США Джозеф Байден вважає, що імплементація Мінських угод усіма сторонами залишається кращим шляхом для вирішення конфлікту на Донбасі.
REUTERS
Про це він заявив під час телефонної розмови з президентом Петром Порошенком, повідомляє прес-служба Білого дому.
Читайте такожУ США схвалили рішення про відставку Шокіна
«Віце-президент засудив зростання насильства в східній Україні, що призвело до погіршення гуманітарної ситуації і триваюче небажання об’єднаних російсько-сепаратистських сил надати ОБСЄ повний доступ до ділянок, що перебувають під їхнім фактичним контролем», - йдеться в повідомленні.
«Віце-президент зазначив, що імплементація Мінських угод усіма сторонами залишається кращим шляхом для вирішення конфлікту», - додали у Білому домі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter