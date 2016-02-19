Байден: імплементація Мінських угод залишається кращим шляхом для вирішення конфлікту на Донбасі

09:46, 19 лютого 2016
Політика
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Віце-президент США Джозеф Байден вважає, що імплементація Мінських угод усіма сторонами залишається кращим шляхом для вирішення конфлікту на Донбасі.

REUTERS

Про це він заявив під час телефонної розмови з президентом Петром Порошенком, повідомляє прес-служба Білого дому.

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«Віце-президент засудив зростання насильства в східній Україні, що призвело до погіршення гуманітарної ситуації і триваюче небажання об’єднаних російсько-сепаратистських сил надати ОБСЄ повний доступ до ділянок, що перебувають під їхнім фактичним контролем», - йдеться в повідомленні.

«Віце-президент зазначив, що імплементація Мінських угод усіма сторонами залишається кращим шляхом для вирішення конфлікту», - додали у Білому домі.

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