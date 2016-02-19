Постпред Росії при ОБСЄ заявляє, що Україна за рік збільшила бойовий потенціал армії

Як повідомили УНІАН у МЗС РФ, про це він сказав на засіданні у Відні Постійної ради ОБСЄ щодо ситуації в Україні та необхідності виконання Мінських домовленостей.

«Київ дійсно витратив рік після підписання «Комплексу заходів» на те, щоб наростити бойовий потенціал армії. На лінію дотику підтягнуті великі свіжі сили, оснащені новою зброєю. Залучені іноземні інструктори», - сказав Лукашевич.

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За його словами, небезпека повернення до силового варіанту розв’язання «кризи» значно зросла, «іноземні партнери, схоже, не тільки цього прагнуть не помічати, а й деколи прямо потурають таким небезпечним крокам.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом РФ продовжує посилювати свій окупаційний корпус на захоплених територіях Донбасу.