Російські військові обстріляли з артилерії житлові квартали Луганська

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко, посилаючись на інформацію української розвідки.

За даними розвідки, обстріл російськими військовими Луганська вівся з боку сусіднього міста Олександрівськ, яке також контролюється ворогом.

Крім того, підкреслив Лисенко, Росія продовжує постачання озброєння та військової техніки, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів для бойовиків.

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"Встановлено що 15-16 лютого на залізничну станція Макіївка прибув ешелон з артилерією, зокрема гаубицями Д-30 калібром 122 мм, боєприпаси вагою до 40 тонн, паливно-мастильними матеріалами до 60 тонн. Також до селища Кумачове Старобешевського району Донецької області з Росії прибуло 5 бойових броньованих машин, 2 установки залпового вогню «Град», два паливо-заправники та два вантажних автомобілі", - поінформував він, посилаючись на інформацію Головного управління розвідки Міноборони України.