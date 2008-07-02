Кабмін планує сьогодні затвердити зміни до бюджету-2008

Кабінет Міністрів сьогодні після зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО планує затвердити зміни до бюджету на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Кабміну заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Ми з вами після консультацій з Президентом, які почнуться об 11.00, розглядатимемо в остаточній редакції зміни та доповнення до бюджету, і наше завдання - сьогодні прийняти зміни та доповнення до бюджету 2008 року, які дають змогу якісно поліпшити всю бюджетну політику в країні», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Нагадаємо, сьогодні об 11.00 під головуванням Президента України В.ЮЩЕНКА в Секретаріаті Президента відбудеться нарада з питань макроекономічної стабільності, в якій візьмуть участь прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО, голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК і голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ.

27 червня Кабінет Міністрів прийняв за основу концепцію змін до державного бюджету на 2008 рік.