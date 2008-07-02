Суд відібрав у Жванії громадянство

Сьогодні Апеляційний суд міста Києва постановив частково задовольнити апеляційну скаргу заступника генерального прокурора України у справі про громадянство народного депутата України Давида ЖВАНІЇ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона», рішення Радянського районного суду м. Києва від 1999 року скасовано і справу направлено до Святошинського районного суду м. Києва на новий розгляд.

За словами народного депутата Геннадія МОСКАЛЯ, який представляє інтереси Д.ЖВАНІЇ в суді, справу про громадянство Д.ЖВАНІЇ сьогодні буде направлено до Верховного суду України.

Г.МОСКАЛЬ вважає рішення Апеляційного суду Києва заполітизованим. «Судді фізично не можуть за чотири з половиною хвилини перебування у дорадчій кімнаті винести рішення з таким об’ємом документів та взятих до уваги клопотань», – вважає він.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО звернувся до Святошинського райсуду Києва із заявою про скасування рішень, що дозволили народному депутату Д.ЖВАНІЇ одержати свого часу українське громадянство.

Суть претензій прокуратури полягала суперечності даних щодо часових періодів перебування й проживання Д.ЖВАНІЇ в Україні, які були підставою для прийняття рішень, що дозволили йому одержати українське громадянство.

11 червня Святошинський райсуд задовольнив прохання О.МЕДВЕДЬКА про відкликання з цього суду його заяви про перегляд рішення Радянського райсуду столиці від 10 вересня 1999 року, яким було підтверджено проживання в Україні з 1991 року Д.ЖВАНІЇ.

18 червня у прес-службі Апеляційного суду столиці повідомили, що суд своєю ухвалою поновив Генеральній прокуратурі України терміни на апеляційне оскарження рішення Радянського районного суду міста Києва від 30 вересня 1999 року, на підставі якого народний депутат Д.ЖВАНІЯ отримав громадянство України.