Акція протесту на Майдані не припиниться до звільнення Януковича

На Майдані Незалежності в Києві проходить акція під гаслом «Перемога або смерть».

Як повідомляє ЛІГАБізнесІнформ, Українська народна партія, УНА-УНСО, Партія "Свобода" і рожева "Пора" не збираються згортати свої намети, доки Віктора ЯНУКОВИЧА не знімуть з посади прем`єр-міністра.

Учасники акції "Майдан-2006", яка проходить на Майдані Незалежності в Києві, також вимагають розпуску Верховної Ради, відміни Закону про вибори за партійними списками, зняття депутатської недоторканності, люстрації державних службовців і формування національно-патріотичної влади.

Як пояснив кореспонденту ЛІГАБізнесІнформ один з учасників акції, питання про висловлення недовіри Президенту поки що не ставиться і вимоги розпочати процедуру імпічменту поки що немає. Учасниця акції Ганна ПОПОВИЧ приїхала на Майдан з Яремчі, обурена "зрадою МОРОЗА". Вона також вважає, що рішення подати кандидатуру ЯНУКОВИЧА на посаду прем`єр-міністра Президент ухвалив під чиїмсь впливом або під тиском.

В даний час у наметовому містечку на Майдані постійно перебувають більш як 50 чоловік. До акції приєднуються кияни і люди, які приїжджають з регіонів.

Як повідомили кореспонденту ЛІГАБізнесІнформ учасники акції, проблем з правоохоронними органами у них в даний час немає. Представники міліції просто стежать за громадським порядком у районі розташування наметового містечка так само, як і у всіх інших місцях.