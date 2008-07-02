Тимошенко перервала засідання Кабміну, щоб зустрітися з Ющенком

У засіданні Кабінету міністрів України оголошена перерва у зв`язку з тим, що прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вирушила на зустріч з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ для проведення консультацій щодо змін до держбюджету на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами членів уряду, перерва оголошена на кілька годин. Після консультацій засідання Кабміну продовжиться.