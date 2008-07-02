Симоненко і Литвин залишили зусилля Яценюка без відповіді

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК запропонував нормалізувати роботу парламенту, однак представники фракцій Комуністичної партії та Блоку Литвина не висловили чіткої позиції щодо того, чи братимуть вони участь в голосуванні за запропоновані спікером документи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на зустрічі голови ВР з лідером фракції КПУ Петром СИМОНЕНКОМ і представником фракції Блоку Литвина Юрієм ЛИТВИНИМ.

Після зустрічі А.ЯЦЕНЮК зазначив, що він запропонував «компромісний розклад, прагматичний порядок денний» на наступний пленарний тиждень. За його словами, зокрема, у вівторок пропонується розглянути законопроект про внесення змін до Держбюджету України на 2008 рік і Державну програму соціально-економічного розвитку. При цьому голова ВР висловив переконання, що розгляд змін до проекту бюджету на поточний рік мав би об’єднати політичні сили, оскільки «це бюджет не коаліції чи опозиції, а бюджет держави».

Він також запропонував у четвер розглянути законопроекти, які є «критичні для уряду, і які не мають ніякого політичного забарвлення». Крім того, А.ЯЦЕНЮК запропонував у п’ятницю заслухати звіт уряду про виконання бюджету за 2007 рік, а також інформацію Кабміну про основні напрямки бюджетної політики на 2008 рік.

У свою чергу П.СИМОНЕНКО наголосив, що фракція КПУ «налаштована на конструктивну роботу». Він зазначив, що необхідно «стабілізувати законодавчий процес».

У той же час П.СИМОНЕНКО підкреслив, що робота ВР залежить від коаліції. За його словами, саме її представники блокують трибуну парламенту для того, щоб не дати можливість опозиції використати трибуну «для публічної політики, щоб народ знав, які політичні сили і чиї інтереси відстоюють».

Представник Блоку Литвина Ю.ЛИТВИН звернувся до голови ВР з проханням роздати народним депутатам проект змін до бюджету на 2008 рік завчасно, а не в день голосування. А.ЯЦЕНЮК пообіцяв, що це буде зроблено і на наступному пленарному тижні проект змін до бюджету буде розглянутий у першому і в другому читанні.