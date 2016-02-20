МЗС Латвії: Продовжуючи анексію Криму, Росія грубо порушує міжнародне право

Про це повідомили у прес-службі МЗС Латвії.

"Досі, а також надалі Латвія разом з міжнародною спільнотою буде послідовно засуджувати це, тим самим продовжуючи політику невизнання незаконної анексії Криму. Латвія є твердим прихильником відновлення територіальної цілісності і суверенітету України", - наголошується у повідомленні.

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У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що 20 лютого 2014 року за участю військових РФ розпочалася незаконна анексія Криму, а 16 березня відбувся "референдум". 18 березня у Кремлі прийняли рішення про "включення" Криму.

Раніше російський економіст, колишній радник Путіна (в 2000-2005 роках) Андрій Ілларіонов, заявляв, що президент Росії кілька разів збирався провести анексію Криму і захоплення України, але його дії саме в 2014 році не були заплановані і стали відповіддю на Майдан.