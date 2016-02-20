"Слідство відтворило канву подій": Порошенко про замовників, організаторів та виконавців злочинів проти Майдану

Слідство у справах щодо злочинів проти учасників Революції Гідності не просто знає замовників, організаторів та виконавців, а вже має відповідні докази.

Про це йдеться у зверненні президента України Петра Порошенка з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні.

«Днями ж отримав звіт від правоохоронних органів щодо розслідування злочинів проти учасників Революції Гідності. Навколо цієї теми відбувається дуже багато інформаційних спекуляцій. Постійно лунають емоційні та голослівні заяви, автори яких прагнуть не покарання винних, а політичних дивідендів на трагічній, болісній темі», - йдеться у зверненні.

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«Описувати роботу слідчих в піднесених ступенях не збираюся. Але вони працюють, і особливо багато зробили саме за останній рік», - зазначав він.

«Слідство відтворило канву подій. Воно не просто знає замовників, організаторів та виконавців, а вже має відповідні докази. Воно встановило роль і місце кожного у злочинній змові, наслідком якої й стало масове винищення людей. І навіть розпиляну зброю, з якої вбивали, знайдено і відновлюються її серійні номери», - наголосив президент.