Пекарі вимагають у Кабміну не допустити закриття хлібозаводів

Сьогодні працівники хлібокомбінатів вийшли на мітинг до Кабінету Міністрів із вимогою відпустити ціни на хліб. Головною причиною цієї вимоги пекарі назвали значне подорожчання компонентів, з яких виготовляються хлібобулочні вироби - борошно, дріжджі, масложирову продукцію. Крім того, зросли ціни на газ, електроенергію і паливо. Хліб, за словами учасників мітингу, - єдиний продукт, на який не підвищувалися ціни протягом двох років, не зважаючи на зростання інфляції і цін.

Сьогоднішня ситуація, яка склалася у галузі, не дає можливості платити працівникам належну заробітну плату, призводить до відтоку кадрів і підприємства працюють у збиток собі.

За словами хлібовиробників, нинішній уряд до цих пір ніяким чином не відреагував на кризову ситуацію у хлібопекарській галузі і не розробив єдиних механізмів ціноутворення для підприємств, хоча вже не вперше вони приходять під будівлю Кабміну. Як відомо, регулювання ціноутворення визначається Постановою Кабінету Міністрів, яка визначає граничні норми рентабельності на масові сорти хліба.

Пекарі вручили звернення до Прем`єр-міністра та Кабінету Міністрів, у якому йдеться про те, що рівень рентабельності, який дозволяє існувати галузі нормально та виплачувати людям належну заробітну плату, оновлювати фонди, повинен становити не менше 15%.