На Маріупольському напрямку знищено групу російських диверсантів

На Маріупольському напрямку знищено групу російських диверсантів, вбиті 3 і поранені 5 терористів.

Про це повідомляє Головне управління Міністерства оборони України. «На Маріупольському напрямку, в ході бойового зіткнення, знищено чергову диверсійно-розвідувальну групу збройних сил Російської Федерації. Загинуло троє та отримало поранення п’ятеро російських військових», - йдеться в повідомленні. Читайте такожДо розстрілу мобільної групи біля Щастя 2 вересня не причетна ДРГ бойовиків - Матіос При цьому називаються прізвища загиблих: «командир відділення сержант ЗС РФ Леонід Нікітін (24.09.1995 р.н., уродженець м.Архангельск), рядові Ігор Сидоров та Василь Петраченков».

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