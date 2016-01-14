Біля розташованого у "сірій зоні" Комінтернового відбувся бій українських військових з ДРГ бойовиків

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

"Сьогодні близько 10.30 ворожа диверсійно-розвідувальна група була помічена біля тимчасово окупованого селища Комінтернове. Диверсанти збирались вчинити чергову збройну провокацію та пожертвувати для цього життями мешканців селища Водяне, яке розташоване неподалік, відкрили прицільний вогонь по будівлях місцевих з переносом його на позиції одного з українських підрозділів, який виконує завдання на тому напрямку. Відбулось бойове зіткнення, в результаті якого наші вояки дали стрімку відсіч та врятували місцевих жителів від незворотних наслідків", - інформує штаб АТО.

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Зазначається також, що за інформацією українських розвідників, Комінтернове, яке своєвільно, всупереч будь-яким домовленостям, зайняли окупанти, стало однією із баз із підготовки диверсійно-розвідувальних груп противника.

«Ці спеціально підготовлені організовані злочинні угруповання ватажки бойовиків у найближчому майбутньому збираються використати для подальшої ескалації конфлікту, провокацій підрозділів сил АТО на порушення умов й без того хиткого перемир’я, а також чинення психологічного тиску на мирних мешканців, які стали заручниками злочинної діяльності підтримуваних Росією бандитів», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, проросійські терористи наприкінці грудня минулого року захопили Комінтернове, що належало до «сірої зони».

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що таким чином бойовики намагалися спровокувати сили АТО піти у наступ та порушити Мінські угоди щодо припинення вогню.