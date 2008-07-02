20 українських нардепів перебували у Єрусалимі під час теракту

Сьогодні у столиці Ізраїлю, в районі центрального автовокзалу близько 12.00 палестинець-смертник вчинив терористичний акт.

Як передає кореспондент УНІАН, палестинець, який працював на будівництві водієм бульдозера, наїхавши бульдозером на декілька легкових автомобілів і перекинувши два автобуси, в’їхав у натовп людей. За даними ізраїльської поліції, в результаті теракту загинуло троє осіб, 40 отримали травми, з яких 10 тяжкі. Постраждалих, серед яких двоє дітей, доставлено до лікарень.

Терориста застрелили ізраїльські поліцейські. Ним виявився 32-річний житель села Сурбах поблизу Єрусалима, який, за даними поліції, має кримінальне минуле.

Як повідомили УНІАН у Посольстві України в Ізраїлі, даних про те, що під час теракту постраждали українські громадяни, немає. Наразі встановлюються особи загиблих.

В ці дні в Єрусалимі перебуває українська парламентська делегація, до складу якої входить 20 народних депутатів. До складу делегації також входять журналісти, підприємці та діти, які приїхали до Ізраїлю в рамках програми «Дитяча дипломатія» за рахунок одного з благодійних фондів.