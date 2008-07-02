Яценюк розповів Герман, що таке "прозоро"

Усі консультації голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА з лідерами депутатських фракцій щодо повернення роботи парламенту у конструктивне русло проводилися відкрито і прозоро, як і раніше.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Верховної Ради України, яке має УНІАН.

Зокрема, повідомляє прес-служба, представники засобів масової інформації завчасно інформувалися про дату, місце та умови роботи під час відповідних заходів. Більш того, протягом останнього часу за наполяганням голови Верховної Ради засідання Погоджувальної ради та усі політичні консультації, які відбуваються у парламенті, висвітлюються представниками ЗМІ у повному обсязі.

Так, для висвітлення зустрічей А.ЯЦЕНЮКА з лідерами фракцій, що входять до складу коаліції 24 червня ц.р. і з лідерами фракцій, котрі не входять до складу більшості сьогодні, 2 липня, прес-службою ВР було акредитовано більш ніж 100 журналістів і технічних працівників ЗМІ. Перебіг консультацій транслювався у прямому ефірі телеканалу «Рада».

Спільні консультації голови ВР з лідерами усіх депутатських фракцій заплановані на 7 липня поточного року. Дві зустрічі спікера з лідерами фракцій більшості і тих фракцій, що до неї не входять, згадані вище, проводилися для узгодження позицій з метою підготовки спільних консультацій щодо відновлення повноцінної роботи парламенту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні член фракції Партії регіонів, народний депутат Ганна ГЕРМАН звинуватила А.ЯЦЕНЮКА у проведенні «непрозорих кулуарних переговорів». Вона також зазначила, що формат зустрічей голови ВР – окремо з коаліцією і окремо з представниками опозиції – є незрозумілим.

«Лише прозорий процес переговорів має шанс породити справді потрібний компроміс, за якого будуть враховані інтереси всіх політичних сил, що входять до парламенту», – сказала Г.ГЕРМАН, коментуючи відсутність представників Партії регіонів на зустрічі голови ВР із представниками фракцій опозиції.

«Від таких методів треба відходити, якщо ми живемо в демократичній країні», – заявила вона.