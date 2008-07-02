У Донецьку з газових комфорок три дні текла вода

У Донецьку, в одному з під`їздів будинку на вулиці Червонофлотській через неправильно змонтовані труби протягом трьох днів у квартирах мешканців з конфорок замість газу йшла вода.

Як передає кореспондент УНІАН, ця інформація пролунала сьогодні на прес-конференції Донецького міського голови Олександра ЛУК’ЯНЧЕНКА, який підтвердив, що в цьому випадку горе-ремонтники справді переплутали газові та водопровідні труби.

Мер сказав, що в Україні досі немає Житлового кодексу, який чітко регламентував би відносини між власниками квартир і міськими комунальними службами.

О.ЛУК’ЯНЧЕНКО зазначив, що все можливо "з тією законодавчою базою, яка є, коли хто що хоче, те й робить". "У наших народних депутатів не доходить черга до Житлового кодексу, яким би регламентувалися взаємини того мешканця, який самостійно, не повідомивши експлутаційну організацію, не повідомивши міськгаз, скоював злочин. Тому що вся ця справа – пароповітряна суміш, газоповітряна суміш могла вибухнути", - прокоментував цей випадок мер.

За його словами, міська влада не в змозі фізично проконтролювати правочинність і результат кожного такого ремонту в квартирі.

"Сьогодні у нас є близько 248 тисяч рахунків, тобто квартир. Скажіть, будь ласка, як реально можна відстежити, що хтось захотів поміняти колонку, запросив шабашника, який це зробив? У кожну квартиру наглядачів не поставиш", - пояснив О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Він наголосив, що "має бути закон, який регламентував би, хто і як повинен поміняти колонку, щоб не було ось таких парадоксів".

О.ЛУК’ЯНЧЕНКО констатував, що сьогодні за подібне порушення винного чекає адміністративне покарання – "штраф у розмірі 17 грн. і лише через суд".