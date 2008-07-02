Тимошенко стільки ходила до Ющенка, що Кабмін більше не збиратиме

Сьогодні продовження засідання Кабінету Міністрів не планується.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв`язків зі ЗМІ Секретаріату Кабміну.

Нагадаємо, що в сьогоднішньому засіданні Кабміну близько опівдня було оголошено перерву через те, що прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та міністри економічного блоку уряду вирушили до Президента Віктора ЮЩЕНКА на нараду з питань макроекономічної стабільності, проте в нараді близько 16.00 також оголосили перерву.

Кабінет Міністрів сьогодні після зустрічі Президента та прем`єр-міністра планував схвалити зміни до бюджету на 2008 рік.