Що відбувається з Обеліском Слави в Івано-Франковську?

Перший заступник міського голови Івано-Франківська Зіновій ФІТЕЛЬ спростовує повідомлення деяких засобів масової інформації про знесення у місті Обеліска слави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це З.ФІТЕЛЬ повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За його словами “про знесення Обеліска слави на Північному бульварі в Івано-Франківську не йдеться”.

“Мова йде про те, що пам’ятник руйнується, осипається, і що на його ремонт, згідно з кошторисом, потрібно 1 млн. 200 тис. грн. – наголосив перший заступник мера. - Йдеться про безпеку людей і про те, що легше розібрати цей на сьогодні потенційно небезпечний обеліск та поставити новий, менший за розмірами, скромніший”.

За словами З.ФІТЕЛЯ, керівництву місцевого “Спецкомбінату”, на балансі якого знаходиться Обеліск слави, доручено спільно громадськими організаціями вивчити питання доцільності ремонту обеліску чи встановлення на його місці пам’ятного знаку.

Водночас З.ФІТЕЛЬ підтвердив інформацію, що проти цього не заперечують ні російська громада в Івано-Франківську, ні російський консул у Львові, який недавно приїжджав до Івано-Франківська і з яким з цього приводу мали зустріч відповідальні чиновники і посадовці “Спецкомбінату”.

Довідка УНІАН. Обеліск слави на Північному бульварі в місті Івано-Франківськ встановлено у 1975 році на честь 30-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні.