Хто замінить Шокіна: ЗМІ назвали основних кандидатів на крісло генпрокурора

Джерела у БПП стверджують, що президента цілком влаштовує виконувач обов'язків Юрій Севрук, який понад двадцять років пропрацював у зв'язці з Шокіним, передає "Українська правда".

Є ще один варіант – у крісло генпрокурора може сісти депутат і глава президентської фракції у парламенті Юрій Луценко. Чутки про це ходили ще до призначення Віктора Шокіна й активізувалися з його відставкою.

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При будь-якому розкладі поки очевидно, що в нинішній Україні генпрокурор все ще улюблена шахова фігура президента, незважаючи на закон, що передбачає його незалежність, зазначають у виданні.

"А сама прокуратура досі залишається інструментом впливу на суди і правоохоронні органи й чи не ключовою ланкою в корупції", - йдеться у розслідуванні УП.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Верховній Раді і фракції "Блок Петра Порошенка" обговорюють можливість призначення Юрія Луценка на посаду генерального прокурора України.