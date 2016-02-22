Порошенко призначив посла України в Ісландії
18:48, 22 лютого 2016Політика
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Президент Петро Порошенко призначив посла України у Фінляндії Андрія Олефірова послом в Ісландії за сумісництвом.
REUTERS
Текст відповідного указу глави держави від 22 лютого оприлюднено на його офіційному сайті.
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«Призначити надзвичайного і повноважного посла України у Фінляндській Республіці Олефірова Андрія Володимировича надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Ісландія за сумісництвом», - йдеться в документі.
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