У Центрі Разумкова прогнозують «дуже цікаву» політичну осінь

Директор політико-правових програм центру ім. Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО прогнозує, що українське суспільство очікує «дуже цікава» політична осінь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це політолог заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Можливо, з осені ми побачимо навіть такі речі, про які сьогодні ще не можемо говорити, які виглядають взагалі безпідставними, чи неймовірними. Єдине, в чому можна бути впевненими це в тому, що політична осінь і кінець року очікує бути дуже цікавим», - сказав Ю.ЯКИМЕНКО.

Прогнозуючи перебіг політичних подій, політолог зазначив, що для дострокових виборів сьогодні формальних підстав немає, «проте з осені можуть бути варіанти».

За словами Ю.ЯКИМЕНКА, може бути створена широка коаліція за участю Партії регіонів і НУ-НС; не виключається варіант розширення коаліції за рахунок Блоку Литвина, який можливо буде вимагати серйозних посад у владі - від як мінімум голови ВР і до посади в уряді.

В той же час є малоймовірним, але теоретично можливим варіант утворення коаліції за участю БЮТ і ПР. «Його не можна виключати, особливо з появою теми конституційної реформи», - пояснив останню свою тезу Ю.ЯКИМЕНКО.

Водночас, він зауважив, що влітку політична ситуація принципово не зміниться, тим не менш депутати відпочиватимуть в одних і тих саме місцях, де можуть проводити переговори на відповідні теми.