Кириленко розуміє, чому схвильована опозиція

Лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО сумнівається, що останній пленарний тиждень у Верховній Раді буде спокійним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Ради коаліції.

В.КИРИЛЕНКО зауважив: «Я далекий від думки, що останній пленарний тиждень буде спокійним, оскільки я знаю, що опозиція схвильована тим, що демократична коаліція продовжує своє існування».

За його словами, коаліція не буде зважати на ці «політичні хвилювання».

При цьому В.КИРИЛЕНКО додав, що коаліція готова враховувати усі пропозиції опозиції, зокрема, і до проекту змін у держбюджет на 2008 рік.

За його словами, було б доцільно, щоб уряд подав на розгляд Верховної Ради України для розгляду на останньому пленарному тижні проект Податкового кодексу, а також ряд «земельних законопроектів».

Як відомо, згідно з календарним планом ВР, останній тиждень роботи народних депутатів під час другої сесії у пленарному режимі передбачено з 8 до 11 липня.