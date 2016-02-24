Вілкул подав документи на участь у дострокових виборах мера Кривого Рогу

Як передає 0564, Вілкул заявив, що візьме участь у цих виборах, щоб "не підвести" тих, хто за нього голосував на чергових виборах восени минулого року.

"Я ухвалив рішення брати участь у дострокових виборах Криворізького міського голови. Це мій обов'язок перед усіма містянами, які підтримали мене на минулих виборах. Підвести їх не маю права", - сказав Вілкул після подачі документів до міськвиборчкому.

При цьому він не став коментувати саме рішення Верховної Ради про призначення дострокових вибори мера Кривого Рогу.

Читайте такожУ Кривому Розі з'явився перший кандидат у мери

Як повідомляв УНІАН, за результатами другого туру виборів міського голови, які відбулися 15 листопада, Криворізький міськвиборчком оголосив переможцем представника "Опозиційного блоку" Вілкула. Згідно з інформацією на сайті ЦВК, він отримав 89 209 голосів виборців, а його суперник, представник "Самопомочі" Юрій Милобог - 88 457 голосів.

Милобог заявив про фальсифікації та оскаржив оголошені результати виборів у судах. Однак суди його позови відхилили.

У той же час Вілкул був офіційно оголошений мером на засіданні новообраної міськради.

Читайте такожСеменченко поки не підтверджує своєї участі у виборах мера Кривого Рогу

23 грудня 2015 року Рада проголосувала в цілому за законопропект №3613 про проведення 27 березня позачергових виборів Криворізького міського голови, після цього в парламент було внесено проект постанови про скасування цього рішення. Однак 26 січня він був відхилений.

30 січня президент Петро Порошенко підписав закон про позачергові вибори мера Кривого Рогу.

Читайте такожЦВК не очікує рішення КС щодо Кривого Рогу до 27 березня, так що вибори відбудуться - Охендовський