Поза коаліцією: у "Самопомочі" розповіли, що їхня фракція й раніше була внутрішньою опозицією

Про це заявила Оксана Сироїд, віце-спікер Верховної ради (ВР) і член "Самопомочі", передає "Новое время".

Вона розповіла, що у нас ніколи не було нормальної коаліції. Крім того, як заявила Сироїд, рішення про перехід в опозицію не було спонтанним.

"Не можна було по-іншому реагувати на все це. Ми не могли і далі розділяти відповідальність за олігархічну змову. Тепер треба навчитися бути хорошою опозицією, якій в цій країні майже ніколи не було, крім, можливо, 1990-х", - зазначила віце-спікер Ради.

Вона заявила, що коаліція повинна контролювати свій уряд, виконавчу владу, а опозиція - контролювати і коаліцію, й коаліційний уряд.

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При цьому Сироїд наголосила, що певні рішення, на жаль, їм не під силу. Вона не відкидає, що якщо їхня політсила буде ставити незручні питання і критикувати владу, її почнуть звинувачувати в тому, що вона проти держави.

"Ніхто не збирається ставати в позу "Баба-яга проти". Але ми маємо власне бачення, як має виглядати держава. Всі наші рішення будуть прийматися у відповідності з тим, наскільки вони наближають або віддаляють нас від цього бачення", - підсумувала віце-спікер парламенту.

Нагадаємо, 18 лютого на засіданні проводу політичної партії "Об'єднання "Самопоміч" було прийнято рішення про вихід політсили з коаліції.

Повний текст інтерв'ю з Оксаною Сироїд читайте у свіжому випуску журналу "Новое время" від 26 лютого.