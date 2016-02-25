Щоб гра Лукашенка з ЄС не зайшла далеко: ЗМІ назвали мету візиту Путіна до Мінська

До Білорусі також має приїхати прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, передає "Білоруський партизан".

Зазначається, що порядком денним передбачено прийняття бюджету СД, затвердження програми узгоджених дій у галузі зовнішньої політики і обговорення підсумків торговельно-економічного співробітництва.

Лукашенко раніше заявив про те, що обговорив з президентом Росії питання безпеки двох країн.

У свою чергу аналітик литовського Центру східноєвропейських досліджень Лауринас Кащюнас в інтерв'ю Delfi стверджує, що Путін приїжджає в Мінськ, щоб не втратити контроль ситуації.

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"Скасування санкцій насправді зміцнило позиції Лукашенка щодо Путіна. Президента РФ, можливо, і змусило приїхати бажання не втратити ініціативи, щоб гра Лукашенка з Європою не зайшла занадто далеко", - міркує він про можливі причини візиту.

На думку політолога, крім заявлених тем, сторони ймовірно будуть обговорювати й інші питання, пов'язані з інтеграційними проектами Росії. Однак всю суть цих зустрічей він характеризує як "купи-продай".

"Потрібно мати на увазі, що всі ці їхні зустрічі щодо інтеграційних проектів — це "купи-продай". Лукашенко продає суверенітет, але продає потроху, щоб йому його залишилося і він довше жив. Звісно, що все зведеться до того, що Білорусі потрібні кредити, стабільні поставки енергії, ринок для білоруської продукції і т. д", - зазначив він.

Раніше санкції ЄС проти Білорусі частково скасували. Тепер президент Білорусі Лукашенко і ще 169 чиновників зможуть в'їжджати на територію ЄС, а їхні активи будуть розморожені. Водночас ембарго на продаж цій країні зброї і санкцій щодо 4 осіб залишаються чинними.