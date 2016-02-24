У ГПУ припустили, що Шокін може продовжити відпустку

Про це заявив прокурор ГПУ Владислав Куценко, передає DT.UA.

Разом з тим, він не відкинув, що Шокін може продовжити відпустку, оскільки за законом, має на це право, зважаючи на кількість невикористаних раніше днів.

"Начебто генпрокурор повинен вийти (на роботу - ред.) наступного тижня, але не можу стверджувати цього напевно. Він не брав відпустки впродовж тривалого періоду часу, а тому вона в нього накопичилася. Чи буде він продовжувати відпустку, чи перерве її - це буде його рішення", - сказав Куценко.

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Прокурор також нагадав, що питання звільнення Шокіна має вирішити Верховна Рада, наступне засідання якої відбудеться не раніше середини березня.

"Сьогодні взагалі зарано говорити, звільнить його парламент чи не звільнить, може бути, як і щодо уряду. Якщо і буде позачергове, то навряд чи на ньому розглядатиметься відставка генерального прокурора. Але це питання на сьогодні залишається в компетенції депутатів", - додав Куценко.

Нагадаємо, 19 лютого заява генерального прокурора України Віктора Шокіна про відставку надійшла до Адміністрації президента. У той же день президент України Петро Порошенко вніс пропозицію щодо надання згоди Верховної Ради України на звільнення Віктора Шокіна з посади Генерального прокурора України.